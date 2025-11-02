Directorio de empresas
Mercari
La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United States en Mercari varía desde $175K hasta $239K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$187K - $227K
United States
Rango Común
Rango Posible
$175K$187K$227K$239K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Mercari in United States tiene una compensación total anual de $238,960. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mercari para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $175,100.

