La compensación de Analista de Datos in Japan en Mercari totaliza ¥8.74M por year para MG3. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025
Compensación Total Promedio
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33.3% se consolida en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)
33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)
33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)