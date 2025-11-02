Mercari Analista de Datos Salarios

La compensación de Analista de Datos in Japan en Mercari totaliza ¥8.74M por year para MG3. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio ¥8.98M - ¥10.51M Japan Rango Común Rango Posible ¥7.83M ¥8.98M ¥10.51M ¥11.18M Rango Común Rango Posible

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono MG1 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG2 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG3 ¥8.74M ¥6.91M ¥0 ¥1.83M MG4 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- Ver 2 Más Niveles

Cronograma de Consolidación Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Mercari ?

