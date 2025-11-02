Directorio de empresas
Mercari
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Jefe de Gabinete

  • Todos los Salarios de Jefe de Gabinete

Mercari Jefe de Gabinete Salarios

La compensación total promedio de Jefe de Gabinete in India en Mercari varía desde ₹15.76M hasta ₹21.58M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

₹17.07M - ₹20.26M
India
Rango Común
Rango Posible
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.58M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Jefe de Gabinete contribuciones en Mercari para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Jefe de Gabinete ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Jefe de Gabinete en Mercari in India tiene una compensación total anual de ₹21,576,576. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mercari para el puesto de Jefe de Gabinete in India es ₹15,760,281.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Mercari

Empresas relacionadas

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos