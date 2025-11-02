Mercari Analista de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocio in United States en Mercari varía desde $210K hasta $293K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio $225K - $265K United States Rango Común Rango Posible $210K $225K $265K $293K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Consolidación Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Mercari ?

