Mendix
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

Mendix Analista de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in Netherlands en Mendix totaliza €48.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mendix. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Mendix
Data Analyst
Rotterdam, ZH, Netherlands
Total por año
€48.8K
Nivel
Medior
Salario base
€48.8K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Mendix?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Mendix in Netherlands tiene una compensación total anual de €55,579. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mendix para el puesto de Analista de Datos in Netherlands es €48,755.

