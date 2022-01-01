Directorio de Empresas
Mendix
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Mendix Salarios

El rango salarial de Mendix oscila entre $56,385 en compensación total anual para un Analista de Datos in Netherlands en el extremo inferior y $195,975 para un Marketing in United States en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mendix. Última actualización: 8/9/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $93.5K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $93.9K
Diseñador de Productos
Median $72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analista de Negocios
$95.2K
Analista de Datos
$56.4K
Marketing
$196K
Gerente de Ingeniería de Software
$93.6K
Arquitecto de Soluciones
$96.7K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Mendix er Markaðsmál at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $195,975. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Mendix er $93,733.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Mendix

Empresas Relacionadas

  • Zimperium
  • Sendbird
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos