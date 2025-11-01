Directorio de empresas
Melio Payments
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Melio Payments Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Israel en Melio Payments varía desde ₪456K hasta ₪635K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Melio Payments. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

₪488K - ₪575K
Israel
Rango Común
Rango Posible
₪456K₪488K₪575K₪635K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Científico de Datos contribuciones en Melio Payments para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Melio Payments, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Melio Payments in Israel tiene una compensación total anual de ₪634,830. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Melio Payments para el puesto de Científico de Datos in Israel es ₪455,776.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Melio Payments

Empresas relacionadas

  • LinkedIn
  • Google
  • Dropbox
  • Snap
  • PayPal
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos