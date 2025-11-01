Directorio de empresas
La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en Melio Payments varía desde $45.1K hasta $65.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Melio Payments. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$51.2K - $59.4K
United States
Rango Común
Rango Posible
$45.1K$51.2K$59.4K$65.5K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Melio Payments, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en Melio Payments in United States tiene una compensación total anual de $65,450. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Melio Payments para el puesto de Servicio al Cliente in United States es $45,100.

