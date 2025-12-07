Directorio de empresas
Meituan
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Operaciones de Negocio

  • Todos los Salarios de Operaciones de Negocio

Meituan Operaciones de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Negocio en Meituan varía desde $73K hasta $104K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Meituan. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$82.7K - $94.2K
United States
Rango Común
Rango Posible
$73K$82.7K$94.2K$104K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Operaciones de Negocio contribuciones en Meituan para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Meituan?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Operaciones de Negocio ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Negocio en Meituan tiene una compensación total anual de $103,840. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Meituan para el puesto de Operaciones de Negocio es $73,040.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Meituan

Empresas relacionadas

  • Amadeus
  • Checkfront
  • Alpaca
  • Click Travel
  • EAB
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/meituan/salaries/biz-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.