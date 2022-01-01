Meijer Salarios

Directorio de Empresas
El rango salarial de Meijer oscila entre $100,500 en compensación total anual para un Operaciones de Negocios en el extremo inferior y $180,900 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Meijer. Última actualización: 8/9/2025

$160K

Científico de Datos
Median $127K
Ingeniero de Software
Median $106K
Operaciones de Negocios
$101K

Analista de Datos
$132K
Diseñador de Productos
$123K
Gerente de Producto
$147K
Gerente de Ingeniería de Software
$173K
Arquitecto de Soluciones
$181K
Preguntas Frecuentes

A legmagasabb fizetésű szerep a Meijer-nél a Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level, évi $180,900 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Meijer-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $129,169.

