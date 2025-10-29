Directorio de empresas
McKinsey
El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in United States en McKinsey totaliza $277K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McKinsey. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
McKinsey
Solution Architect
hidden
Total por año
$277K
Nivel
hidden
Salario base
$237K
Stock (/yr)
$0
Bono
$40K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
11+ Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en McKinsey in United States tiene una compensación total anual de $293,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en McKinsey para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $255,000.

Otros recursos