La compensación de Ingeniero de Software in United States en McKinsey varía desde $131K por year para Junior Engineer hasta $293K por year para Principal Architect I. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $185K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McKinsey. Última actualización: 10/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
