McKinsey
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

McKinsey Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en McKinsey varía desde $205K por year para Product Manager hasta $238K por year para Principal. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $217K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McKinsey. Última actualización: 10/29/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en McKinsey?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en McKinsey in United States tiene una compensación total anual de $285,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en McKinsey para el puesto de Gerente de Producto in United States es $216,400.

