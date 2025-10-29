Directorio de empresas
McKinsey
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

McKinsey Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en McKinsey totaliza $203K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McKinsey. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
McKinsey
Associate Design Director
Chicago, IL
Total por año
$203K
Nivel
Associate Design Director
Salario base
$203K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en McKinsey in United States tiene una compensación total anual de $305,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en McKinsey para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $192,000.

