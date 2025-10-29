Directorio de empresas
McKinsey
McKinsey Associate Salarios

El paquete de compensación mediano de Associate in United States en McKinsey totaliza $218K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McKinsey. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
McKinsey
Associate
Chicago, IL
Total por año
$218K
Nivel
-
Salario base
$200K
Stock (/yr)
$0
Bono
$18K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
12 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Associate en McKinsey in United States tiene una compensación total anual de $259,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en McKinsey para el puesto de Associate in United States es $210,000.

