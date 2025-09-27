Directorio de empresas
McGraw Hill
  • Salarios
  • Investigador UX

  • Todos los Salarios de Investigador UX

McGraw Hill Investigador UX Salarios

El paquete de compensación mediano de Investigador UX in United States en McGraw Hill totaliza $100K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McGraw Hill. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
McGraw Hill
UX Researcher
Irvine, CA
Total por año
$100K
Nivel
L2
Salario base
$95K
Stock (/yr)
$0
Bono
$5K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en McGraw Hill?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador UX en McGraw Hill in United States tiene una compensación total anual de $121,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en McGraw Hill para el puesto de Investigador UX in United States es $95,000.

