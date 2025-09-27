Directorio de empresas
McGraw Hill
El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en McGraw Hill totaliza $213K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McGraw Hill. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
McGraw Hill
Software Engineering Manager
Washington, DC
Total por año
$213K
Nivel
-
Salario base
$196K
Stock (/yr)
$0
Bono
$17K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
13 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en McGraw Hill?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Ingeniería de Software at McGraw Hill in United States sits at a yearly total compensation of $226,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at McGraw Hill for the Gerente de Ingeniería de Software role in United States is $207,000.

Otros recursos