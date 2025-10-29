Directorio de empresas
MBition
MBition Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Germany en MBition totaliza €93.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de MBition. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
MBition
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Total por año
€93.5K
Nivel
L3
Salario base
€80.4K
Stock (/yr)
€0
Bono
€13.1K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en MBition?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en MBition in Germany tiene una compensación total anual de €126,323. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en MBition para el puesto de Gerente de Producto in Germany es €93,546.

Otros recursos