Mazars Salarios

El salario de Mazars varía desde $12,060 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el nivel más bajo hasta $112,435 para un Científico de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mazars. Última actualización: 10/22/2025

Contador
$47.2K
Científico de Datos
$112K
Analista Financiero
$58.9K

Recursos Humanos
$12.1K
Legal
$45.6K
Consultor en Gestión
$34.3K
Operaciones de Marketing
$34.2K
Diseñador de Productos
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Ingeniero de Software
$56K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Mazars es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $112,435. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mazars es $46,385.

