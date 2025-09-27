Directorio de empresas
ManTech
El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en ManTech totaliza $148K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ManTech. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
ManTech
Senior Data Scientist
Washington, DC
Total por año
$148K
Nivel
-
Salario base
$148K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
12 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en ManTech?

$160K

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at ManTech in United States sits at a yearly total compensation of $240,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ManTech for the Científico de Datos role in United States is $148,000.

