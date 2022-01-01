ManTech Salarios

Directorio de empresas
El salario de ManTech varía desde $61,690 en compensación total por año para un Reclutador en el nivel más bajo hasta $216,240 para un Gerente de Programas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ManTech. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $120K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Negocios
Median $125K
Analista de Ciberseguridad
Median $130K

Arquitecto de Soluciones
Median $143K
Científico de Datos
Median $148K
Gerente de Programas Técnicos
Median $144K
Tecnólogo en Informática (TI)
$181K
Diseñador de Productos
$79.6K
Gerente de Programas
$216K
Gerente de Proyectos
$196K
Reclutador
$61.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$145K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ManTech es Gerente de Programas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $216,240. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ManTech es $143,400.

