Mankind Pharma Salarios

El salario de Mankind Pharma varía desde $5,818 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $11,312 para un Ingeniero Mecánico en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mankind Pharma. Última actualización: 9/15/2025

Analista de Datos
$5.8K
Ingeniero Mecánico
$11.3K
Gerente de Productos
$9.1K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Mankind Pharma es Ingeniero Mecánico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $11,312. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mankind Pharma es $9,077.

