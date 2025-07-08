Directorio de empresas
Malt
Malt Salarios

El salario de Malt varía desde $68,158 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $71,800 para un Recursos Humanos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Malt. Última actualización: 11/23/2025

Ingeniero de Software
Median $68.2K
Recursos Humanos
$71.8K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Malt es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $71,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Malt es $69,979.

Otros recursos

