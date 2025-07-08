Directorio de empresas
Malga
Malga Salarios

El salario de Malga varía desde $35,668 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocio en el nivel más bajo hasta $68,075 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Malga. Última actualización: 11/23/2025

Desarrollo de Negocio
$35.7K
Ventas
$68.1K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Malga es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $68,075. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Malga es $51,871.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Malga

Otros recursos

