Mail.ru Group
Mail.ru Group Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Russia en Mail.ru Group varía desde RUB 13.42M hasta RUB 19.15M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mail.ru Group. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

RUB 15.39M - RUB 18.01M
Russia
RUB 13.42MRUB 15.39MRUB 18.01MRUB 19.15M
RUB 13.43M

Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Mail.ru Group?

Preguntas Frecuentes

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Gerente de Ingeniería de Software στην Mail.ru Group in Russia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 19,153,877. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mail.ru Group για τον ρόλο Gerente de Ingeniería de Software in Russia είναι RUB 13,424,085.

