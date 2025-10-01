Directorio de empresas
Magna International
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Romania

Magna International Ingeniero de Software Salarios en Romania

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Romania en Magna International totaliza RON 285K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Magna International. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Total por año
RON 285K
Nivel
L3
Salario base
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bono
RON 37.4K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Magna International?

RON 715K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de RON 134K+ (a veces RON 1.34M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Magna International in Romania tiene una compensación total anual de RON 327,754. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Magna International para el puesto de Ingeniero de Software in Romania es RON 273,872.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Magna International

Empresas relacionadas

  • Apple
  • Spotify
  • Microsoft
  • Square
  • Flipkart
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos