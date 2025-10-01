La compensación de Ingeniero de Software in Miami-Ft. Lauderdale Area en Magic Leap varía desde $139K por year para Entry Software Engineer hasta $188K por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Miami-Ft. Lauderdale Area totaliza $149K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Magic Leap. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Magic Leap, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
