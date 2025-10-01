Directorio de empresas
Magic Leap
Magic Leap Ingeniero de Software Salarios en Miami-Ft. Lauderdale Area

La compensación de Ingeniero de Software in Miami-Ft. Lauderdale Area en Magic Leap varía desde $139K por year para Entry Software Engineer hasta $188K por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Miami-Ft. Lauderdale Area totaliza $149K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Magic Leap. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Entry Software Engineer
(Nivel Inicial)
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Magic Leap, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Software de Realidad Virtual

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Magic Leap in Miami-Ft. Lauderdale Area tiene una compensación total anual de $214,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Magic Leap para el puesto de Ingeniero de Software in Miami-Ft. Lauderdale Area es $150,000.

Otros recursos