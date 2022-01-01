Magic Leap Salarios

Directorio de empresas
El salario de Magic Leap varía desde $90,554 en compensación total por año para un Ingeniero de Hardware en el nivel más bajo hasta $324,719 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Magic Leap. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Software de Realidad Virtual

Ingeniero Mecánico
Median $113K
Marketing
Median $151K

Analista de Negocios
$167K
Científico de Datos
Median $150K
Ingeniero Eléctrico
$204K
Ingeniero de Hardware
$90.6K
Recursos Humanos
$199K
Legal
$189K
Ingeniero Óptico
$155K
Diseñador de Productos
$92.3K
Gerente de Productos
$216K
Gerente de Programas
$174K
Reclutador
$176K
Gerente de Ingeniería de Software
$322K
Gerente de Programas Técnicos
$259K
Investigador UX
$119K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Magic Leap, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Magic Leap es Ingeniero de Software at the Principal Software Engineer level con una compensación total anual de $324,719. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Magic Leap es $169,699.

