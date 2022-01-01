M1 Finance Salarios

Directorio de empresas
El salario de M1 Finance varía desde $50,250 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el nivel más bajo hasta $175,875 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de M1 Finance. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $165K
Servicio al Cliente
$62.7K
Marketing
$127K

Operaciones de Marketing
$50.3K
Diseñador de Productos
$119K
Gerente de Productos
$169K
Gerente de Ingeniería de Software
$176K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En M1 Finance, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en M1 Finance es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $175,875. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en M1 Finance es $126,630.

