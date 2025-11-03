Directorio de empresas
Luxury Escapes
Luxury Escapes Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Australia en Luxury Escapes totaliza A$114K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxury Escapes. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Total por año
A$114K
Nivel
Mid
Salario base
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Bono
A$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Luxury Escapes?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Luxury Escapes in Australia tiene una compensación total anual de A$201,567. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Luxury Escapes para el puesto de Ingeniero de Software in Australia es A$126,385.

