La compensación de Ingeniero de Software in Sofia City Province en Luxoft varía desde BGN 105K por year para L3 hasta BGN 114K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Sofia City Province totaliza BGN 101K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***