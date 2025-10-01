Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Mexico

La compensación de Ingeniero de Software in Mexico en Luxoft varía desde MX$30.1K por year para L1 hasta MX$62K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Mexico totaliza MX$53.9K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Junior Software Engineer ( Nivel Inicial ) MX$30.1K MX$29.7K MX$0 MX$406 L2 Regular Software Engineer MX$42.8K MX$41.2K MX$0 MX$1.6K L3 Senior Software Engineer MX$54.9K MX$53.9K MX$0 MX$966 L4 Lead Software Engineer MX$62K MX$62K MX$0 MX$0 Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

