Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Luxoft varía desde ₹1.57M por year para L2 hasta ₹2.53M por year para L3. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹2.18M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Junior Software Engineer(Nivel Inicial)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
Regular Software Engineer
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
Senior Software Engineer
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Luxoft?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Luxoft in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹3,026,859. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Luxoft para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru es ₹2,177,754.

