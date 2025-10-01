La compensación de Ingeniero de Software in Egypt en Luxoft totaliza EGP 1.23M por year para L2. El paquete de compensación year mediano in Egypt totaliza EGP 1.23M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 1.23M
EGP 1.2M
EGP 0
EGP 28.7K
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
