Luxoft
  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  Egypt

Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Egypt

La compensación de Ingeniero de Software in Egypt en Luxoft totaliza EGP 1.23M por year para L2. El paquete de compensación year mediano in Egypt totaliza EGP 1.23M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Junior Software Engineer(Nivel Inicial)
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
Regular Software Engineer
EGP 1.23M
EGP 1.2M
EGP 0
EGP 28.7K
L3
Senior Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
Lead Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Luxoft?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Luxoft in Egypt tiene una compensación total anual de EGP 1,289,852. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Luxoft para el puesto de Ingeniero de Software in Egypt es EGP 1,218,467.

