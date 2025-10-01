Directorio de empresas
Luxoft
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Bulgaria

Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Bulgaria

La compensación de Ingeniero de Software in Bulgaria en Luxoft varía desde BGN 105K por year para L3 hasta BGN 114K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Bulgaria totaliza BGN 101K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Junior Software Engineer(Nivel Inicial)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
Regular Software Engineer
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
Senior Software Engineer
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
Lead Software Engineer
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
BGN 278K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Luxoft?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

Найвищий пакет оплати для позиції Ingeniero de Software в Luxoft in Bulgaria складає річну загальну компенсацію BGN 117,878. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Luxoft для позиції Ingeniero de Software in Bulgaria складає BGN 100,686.

Otros recursos