Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Bucharest Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Bucharest Metropolitan Area en Luxoft varía desde RON 93.2K por year para L1 hasta RON 296K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Bucharest Metropolitan Area totaliza RON 141K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Junior Software Engineer ( Nivel Inicial ) RON 93.2K RON 93.2K RON 0 RON 0 L2 Regular Software Engineer RON 132K RON 132K RON 0 RON 0 L3 Senior Software Engineer RON 214K RON 214K RON 0 RON 464.4 L4 Lead Software Engineer RON 296K RON 296K RON 0 RON 0 Ver 3 Más Niveles

