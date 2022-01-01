Directorio de empresas
Lutron Electronics
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Lutron Electronics Salarios

El salario de Lutron Electronics varía desde $59,292 en compensación total por año para un Ventas en el nivel más bajo hasta $130,650 para un Diseñador de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Lutron Electronics. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $107K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Negocios
$117K
Científico de Datos
$116K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Ingeniero Eléctrico
$91.8K
Ingeniero de Hardware
$97.7K
Marketing
$59.7K
Ingeniero Mecánico
$112K
Diseñador de Productos
$131K
Ventas
$59.3K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

A legmagasabban fizető pozíció a Lutron Electronics cégnél: Diseñador de Productos at the Common Range Average level évi $130,650 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Lutron Electronics cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $106,500.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Lutron Electronics

Empresas relacionadas

  • SkySpecs
  • Cox Enterprises
  • Crestron
  • Molex
  • General Dynamics Mission Systems
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos