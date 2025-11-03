Directorio de empresas
Luminar Technologies
Luminar Technologies Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in United States en Luminar Technologies varía desde $115K hasta $163K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luminar Technologies. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

$131K - $155K
United States
Rango Común
Rango Posible
$115K$131K$155K$163K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Luminar Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Luminar Technologies in United States tiene una compensación total anual de $163,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Luminar Technologies para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $115,020.

Otros recursos