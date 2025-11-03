Directorio de empresas
Luminar Technologies
Luminar Technologies Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en Luminar Technologies varía desde $91.3K hasta $130K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luminar Technologies. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

$103K - $118K
United States
Rango Común
Rango Posible
$91.3K$103K$118K$130K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Luminar Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Luminar Technologies in United States tiene una compensación total anual de $129,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Luminar Technologies para el puesto de Analista de Datos in United States es $91,300.

Otros recursos