Lumentum Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in United States en Lumentum varía desde $184K hasta $251K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lumentum. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$197K - $238K
United States
Rango Común
Rango Posible
$184K$197K$238K$251K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Lumentum, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Lumentum in United States tiene una compensación total anual de $250,560. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lumentum para el puesto de Analista Financiero in United States es $183,600.

