Lucid Diseñador de Productos Salarios en Salt Lake City Greater Area

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Productos in Salt Lake City Greater Area en Lucid totaliza $137K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lucid. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Total por año
$137K
Nivel
II
Salario base
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Lucid?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Lucid, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Productos en Lucid in Salt Lake City Greater Area tiene una compensación total anual de $218,970. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Lucid para el puesto de Diseñador de Productos in Salt Lake City Greater Area es $120,500.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Lucid

