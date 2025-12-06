Directorio de empresas
Louis Dreyfus Company
Louis Dreyfus Company Científico de Datos Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Louis Dreyfus Company. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$92K - $107K
United States
$85K$92K$107K$119K
¿Cuáles son los niveles de carrera en Louis Dreyfus Company?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Louis Dreyfus Company in United States tiene una compensación total anual de $119,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Louis Dreyfus Company para el puesto de Científico de Datos in United States es $85,000.

