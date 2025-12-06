Lotlinx Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in Canada en Lotlinx varía desde CA$83K hasta CA$120K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lotlinx. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio $68.4K - $79.4K Canada Rango Común Rango Posible $60.3K $68.4K $79.4K $87.5K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Analista de Datos contribuciones en Lotlinx para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de vesting en Lotlinx ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Analista de Datos ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.