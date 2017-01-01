Directorio de Empresas
Lorax Capital Partners
    Acerca de

    Lorax Capital Partners is a private equity firm based in Egypt, managing over $320 million. It connects global investors with investment opportunities in Egypt, aiming to foster economic development.

    https://loraxcapitalpartners.com
    Sitio Web
    2015
    Año de Fundación
    15
    # de Empleados
    $1M-$10M
    Ingresos Estimados
    Sede

