Logitech Ingeniero Mecánico Salarios en Greater Taipei Area

La compensación de Ingeniero Mecánico in Greater Taipei Area en Logitech varía desde NT$1.74M por year para I3 hasta NT$2.57M por year para I4. El paquete de compensación year mediano in Greater Taipei Area totaliza NT$1.81M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 10/1/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono I1 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I2 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I3 NT$1.74M NT$1.54M NT$39.8K NT$163K I4 NT$2.57M NT$2.27M NT$102K NT$200K Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Logitech, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Logitech ?

