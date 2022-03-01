Directorio de empresas
Loadsmart
Loadsmart Salarios

El salario de Loadsmart varía desde $38,921 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $88,094 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Loadsmart. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $71.9K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $88.1K
Científico de Datos
$60.3K

Diseñador de Productos
$38.9K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Loadsmart, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Loadsmart es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $88,094. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Loadsmart es $66,098.

