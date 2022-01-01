Directorio de empresas
LivePerson
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

LivePerson Salarios

El salario de LivePerson varía desde $24,097 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el nivel más bajo hasta $402,000 para un Gerente de Proyectos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LivePerson. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $86.9K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $184K
Gerente de Programas Técnicos
Median $400K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Diseñador de Productos
Median $132K
Asistente Administrativo
$24.1K
Analista de Negocios
$54.8K
Servicio al Cliente
$137K
Analista de Datos
$62.4K
Gerente de Ciencia de Datos
$235K
Científico de Datos
Median $142K
Recursos Humanos
$143K
Tecnólogo en Informática (TI)
$252K
Marketing
$120K
Gerente de Productos
$132K
Gerente de Programas
$201K
Gerente de Proyectos
$402K
Reclutador
$166K
Arquitecto de Soluciones
$135K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en LivePerson es Gerente de Proyectos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $402,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en LivePerson es $139,395.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para LivePerson

Empresas relacionadas

  • Qualtrics
  • VMware
  • DigitalOcean
  • Microsoft
  • Oracle
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos