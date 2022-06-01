Directorio de empresas
Liberty Tax
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Liberty Tax Salarios

El salario de Liberty Tax varía desde $26,388 en compensación total por año para un Contador en el nivel más bajo hasta $51,000 para un Gerente de Operaciones Comerciales en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Liberty Tax. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Contador
$26.4K
Asistente Administrativo
$31.4K
Gerente de Operaciones Comerciales
$51K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tecnólogo en Informática (TI)
$36.7K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Liberty Tax is Gerente de Operaciones Comerciales at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $51,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Liberty Tax is $34,024.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Liberty Tax

Empresas relacionadas

  • Pinterest
  • Dropbox
  • Uber
  • Apple
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos