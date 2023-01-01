Directorio de empresas
Level Home
Level Home Salarios

El salario de Level Home varía desde $47,463 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el nivel más bajo hasta $220,500 para un Gerente de Producto en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Level Home. Última actualización: 11/27/2025

Ingeniero de Software
Median $180K
Gerente de Producto
$221K
Gerente de Proyecto
$47.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Level Home, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Level Home es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $220,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Level Home es $179,875.

