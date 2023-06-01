Level Ex Salarios

El salario de Level Ex varía desde $91,800 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $125,625 para un Diseñador de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Level Ex . Última actualización: 10/21/2025